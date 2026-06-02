65-Jähriger tötet im Streit Mann in Sulgen TG mit einem Messer

Keystone-SDA

Bei einem handgreiflichen Streit im thurgauischen Sulgen ist am Dienstagnachmittag ein Mann tödlich verletzt worden. Der 65-jährige tatverdächtige Schweizer wurde festgenommen. Das Opfer wies schwere Stichverletzungen auf; der Mann starb noch am Tatort.

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(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung, wie die Kantonspolizei Thurgau am Abend mitteilte. Demnach war die Identität des Opfers zunächst nicht restlos geklärt.

Kurz nach 14.15 Uhr teilte ein Mann laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau telefonisch mit, dass er einen anderen Mann niedergestochen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der 65-Jährige festgenommen werden, er leistete keinen Widerstand.