69-Jährige wird in Basel bei Schmuckraub verletzt
Zwei Unbekannte haben am Samstag in Basel einer 69-jährigen Frau ein Schmuckstück entrissen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Die Täter konnten flüchten.
(Keystone-SDA) Die Frau sei zu Fuss am Luzernerring unterwegs gewesen, als sie von einem der Täter angesprochen worden sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Kurz darauf habe er sie angegriffen und ihr trotz Gegenwehr ein Schmuckstück gestohlen. Dabei sei sie gestürzt und habe sich verletzt. Sie ging selbständig zur Kontrolle ins Spital.