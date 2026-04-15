70 Theaterschaffende feiern 50 Jahre Schweizer Künstlerbörse

Keystone-SDA

Die Schweizer Künstlerbörse startet in ihre 50. Ausgabe. Während vier Tagen zeigen in Thun insgesamt 70 Formationen, Künstlerinnen und Künstler, was die Darstellenden Künste zu bieten haben. Die Künstlerbörse ist Publikumsanlass und Fachmesse zugleich.

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(Keystone-SDA) Eine Gala, «an der die ganze Vielfalt der Darstellenden Künste zelebriert wird» – so drücken es die Verantwortlichen aus – macht am Mittwochabend den Auftakt zur diesjährigen Jubiläumsausgabe der Schweizer Künstlerbörse.

Schon dieser Eröffnungsabend soll die unterschiedlichen Ausdrucksformen auf die Bühne bringen. So vereint die Westschweizerin Phanee de Pool Pop, Chanson, Sprechgesang und Humor. Eugénie Rebetez verbindet Tanz, Gesang und Humor. Oder Matthias Romir, expressiver Jongleur und depressiver Clown, lotet die Grenzen zwischen Jonglieren, Clownerie und Objekttheater aus.

Durch den Abend leitet das Duo Ohne Rolf aus Luzern, das für seinen Wortwitz bekannt wurde und sich seit zwei Jahrzehnten einen Namen auf den Kleinkunst-Bühnen macht. Mit einem eigenen Bühnenprogramm wird darüber hinaus der Historiker und Kabarettist Benedikt Meyer durch 50 Jahre Schweizer Künstlerbörse führen. Die politische Prominenz wird unter anderem von Ständeratspräsident Stefan Engler vertreten.

Präsentierteller für aktuelle Projekte

Als weitere Highlights versprechen die Verantwortlichen die Vertical-Dance-Künstlerin Rebekka Gather oder bekannte Namen wie Lara Stoll, Cenk, Jane Mumford oder Famiglia Dimitri, die an Kurzauftritten Ausschnitte aus ihren aktuellen Produktionen präsentieren. Darüber hinaus ist die Künstlerbörse der Rahmen für das diesjährige Halbfinale der Poetry-Slam-Schweizermeisterschaften.

Neben diesen Anlässen für das breite Publikum bringt die Künstlerbörse, wie es der Name verspricht, Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland mit Agenturen und Theaterveranstaltern zusammen. Dafür stehen Vernetzungsanlässe wie Workshops und Podien auf dem Programm.

Die 50. Schweizer Künstlerbörse findet vom 15. bis 18. April in Thun im Kanton Bern statt. Organisiert wird der Anlass für die Darstellenden Künste vom Berufsverband t. Theaterschaffen Schweiz. Im letzten Jahr besuchten täglich rund 1200 Personen die Künstlerbörse.