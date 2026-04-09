74-jähriger Mann verletzt sich bei Sturz in Herisau AR schwer

Keystone-SDA

Am Mittwoch ist es in Herisau AR zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein älterer Mann wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital eingeliefert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 74-jähriger Mann war kurz vor 10.30 Uhr mit Unterhaltsarbeiten in einem Mehrfamilienhaus beschäftigt. Das schreibt die Kantonspolizei des Kantons Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Während der Arbeit stürzte er eine Treppe hinunter und verletzte sich dabei schwer. Der aufgebotene Rettungsdienst brachte den 74-Jährigen nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort ins Spital.

Zur Klärung der genauen Umstände wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hinzugezogen.