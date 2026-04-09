The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

74-jähriger Mann verletzt sich bei Sturz in Herisau AR schwer

Keystone-SDA

Am Mittwoch ist es in Herisau AR zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein älterer Mann wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital eingeliefert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 74-jähriger Mann war kurz vor 10.30 Uhr mit Unterhaltsarbeiten in einem Mehrfamilienhaus beschäftigt. Das schreibt die Kantonspolizei des Kantons Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Während der Arbeit stürzte er eine Treppe hinunter und verletzte sich dabei schwer. Der aufgebotene Rettungsdienst brachte den 74-Jährigen nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort ins Spital.

Zur Klärung der genauen Umstände wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hinzugezogen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft