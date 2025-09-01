85-jähriger Wanderer stirbt nach Kuh-Attacke in Österreich

Keystone-SDA

In Österreich ist ein Wanderer nach einer Kuh-Attacke gestorben. Der 85-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seiner Frau und einem Hund unterwegs, als er in Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde angegriffen und schwer verletzt wurde. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Eine Obduktion soll nun klären, ob die erlittenen Verletzungen zu seinem Tod geführt haben.

(Keystone-SDA) Das Ehepaar aus Wien war auf einem Forstweg einigen Mutterkühen mit Kälbern begegnet. Den Angaben nach liefen die offenkundig aufgeschreckten Tiere auf die Wanderer zu und trampelten sie nieder. Zeugen sowie die Betreiber einer Hütte leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die schwer verletzte Frau im Alter von 82 Jahren befinde sich nicht in Lebensgefahr, hiess es.

In Österreich kommt es bei Bergwanderungen immer wieder zu gefährlichen – auch tödlichen – Begegnungen mit Kühen. Anlass ist oft ein Hund, den die Kühe als Bedrohung wahrnehmen.