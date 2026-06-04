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Aarau ist 2030 die Kulturhauptstadt der Schweiz

Keystone-SDA

Aarau wird 2030 Kulturhauptstadt der Schweiz sein. Dies gab der Verein Kulturhauptstadt Schweiz am Donnerstag in Bern bekannt. Im Rennen waren neben Aarau auch Thun, Bellinzona und Lugano (mit Mendrisio und Locarno).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Suzanne Marclay-Merz, Aaraus Vize-Stadtpräsidentin und Stadträtin für Kultur und Sport, nahm mit der Delegation aus Aarau den Titel in Bern entgegen: «Es ist eine grosse Ehre, eine grosse Verantwortung und eine Riesenfreude.»

Alle drei Jahre soll es nach Vorbild der europäischen Kulturhauptstädte eine solche in der Schweiz geben. Sie organisiert kulturelle Grossanlässe und soll damit über die eigene Region ausstrahlen. Die erste Kulturhauptstadt des Landes wird 2027 La Chaux-de-Fonds sein.

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