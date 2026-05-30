Aare knackt in Bern die 20-Grad-Marke

Keystone-SDA

Die Aare hat am Samstag in Bern die 20-Grad-Marke geknackt - so früh wie noch nie seit 1975. Kurz nach 16.20 Uhr war der Fluss beim Marzilibad nach offiziellen Angaben 20,0 Grad warm.

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(Keystone-SDA) Der erste Tag im Jahr, an dem die Aare die 20-Grad-Grenze überschreitet, liegt in der Regel im Juni. 2025 war es beispielsweise der 13. Juni.

Ungewöhnlich spät geknackt wurde die Marke in den Jahren 2024 (27. Juli), als ein nasser und kühler Frühsommer mit viel Schmerzwasser die Aare-Temperatur drückte, und 2021: Im berüchtigten Regensommer war es erst am 14. August so weit.