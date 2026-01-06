Aargau legt roten Teppich aus für Hitachi-Ansiedlung in Wettingen

Keystone-SDA

Der Kanton Aargau und die Gemeinde Wettingen wollen bei der möglichen Ansiedlung des Tech-Unternehmens Hitachi an einem Strang ziehen. Die notwendige Richtplanänderung soll mit Hochdruck durch die Instanzen gehen. Als möglicher Baustart wird das Jahr 2027 genannt.

(Keystone-SDA) Beide Partner arbeiteten eng zusammen, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit eine Ansiedlung von Hitachi möglich werde, hiess es am Dienstag an einer gemeinsamen Medienkonferenz von Regierungsrat Dieter Egli sowie Vertretern der Gemeinde Wettingen.

Der Wirtschafts- und Innovationsstandort Aarau solle langfristig gestärkt werden. Das Projekt ist nach den Worten von Volkswirtschaftsdirektor Egli «eine einmalige Gelegenheit, um die Aargauer Wirtschaft qualitativ weiterzuentwickeln».

Hitachi prüft derzeit mehrere Standorte in der Schweiz für den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Entschieden ist gemäss Angaben des Kantons noch nichts. Die Abklärungen zwischen Gemeinde, Kanton und Hitachi verliefen konstruktiv, hiess es.