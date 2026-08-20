Aargauer Noch-Regierungsrat Attiger geht zur Markstein Gruppe

Keystone-SDA

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Der per Ende 2026 zurücktretende Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger (FDP) wechselt in die Privatwirtschaft. Ab dem 1. Januar 2027 wird er für die Markstein Gruppe im Bereich der Arealentwicklung tätig sein.

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(Keystone-SDA) In seiner neu geschaffenen Funktion soll Attiger als Bindeglied zwischen Auftraggebern und politischen Organen bei der Entwicklung von Arealen wirken, wie die Markstein Gruppe mit Hauptsitz in Baden AG am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen wolle damit bei komplexen Baubewilligungsverfahren ansetzen.

Der 59-jährige Attiger steht seit 2013 dem Aargauer Departement Bau, Verkehr und Umwelt vor. Von 2020 bis 2024 präsidierte er zudem die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz. Vor seiner Wahl in die Kantonsregierung war Attiger von 2006 bis 2013 Stadtammann von Baden.

Die Nachfolge von Attiger wird am 18. Oktober gewählt.