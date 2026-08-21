Aargauer Regierung plant erneute Steuersenkung

Keystone-SDA

Teilen

Die Aargauer Regierung schlägt für das Budget 2027 eine weitere Senkung des Steuerfusses vor. Trotz eines budgetierten Defizits soll dieser um 2 Prozentpunkte auf 98 Prozent sinken, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fehlbetrag für das Budget 2027 in der Höhe von 23,1 Millionen Franken sowie die Defizite der Planjahre bis 2030 sollen vollständig aus der kantonalen Ausgleichsreserve gedeckt werden. Diese ist laut Mitteilung derzeit mit 1,45 Milliarden Franken dotiert.

Die Regierung warnt jedoch vor einer deutlichen Eintrübung der finanzpolitischen Perspektiven. In den kommenden Jahren würden stark wachsende Ausgaben in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sicherheit den Haushalt belasten.

Die Defizite in den Planjahren bis 2030 fallen laut Mitteilung mit 234,1 bis 334,8 Millionen Franken pro Jahr deutlich höher aus. Ab 2030 sei wieder mit einer Neuverschuldung zu rechnen. Für die Jahre 2029 und 2030 sei deshalb vorläufig wieder ein Steuerfuss von 108 Prozent vorgesehen.