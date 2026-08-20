Acht neue Bernhardiner im Barryland in Martigny VS

Keystone-SDA

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Für Hundefans gibt es im Barryland in Martigny VS neuen Nachwuchs zu bestaunen: Acht Bernhardiner-Welpen sind vergangene Woche in der Zuchtstätte zur Welt gekommen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Mutter der Welpen ist die vierjährige Kurzhaarhündin «Lio du Grand St. Bernard», Vater ist «Ripley de la Route de la Source». Für «Lio» ist es bereits der zweite Wurf. Alle acht Welpen erhalten einen Stammbaum und einen Namen, der mit dem Buchstaben «Z» beginnt, wie die Fondation Barry am Donnerstag mitteilte.

Die Geburt verlief nicht ganz nach Plan. Der erste Welpe kam auf natürlichem Weg zur Welt, die übrigen sieben wurden kurz darauf per Kaiserschnitt entbunden. Dies sei bei Zuchthunden nichts Ungewöhnliches, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Webcam blickt in Kinderstube

Die sieben Rüden und eine Hündin können ab dem 21. September im Barryland besucht werden. Bis dahin lassen sie sich über eine Webcam beobachten.

Durchschnittlich werden im Barryland jährlich 20 Welpen mit Stammbaum geboren. Die Fondation Barry übernahm die Zuchtstätte 2005 von den Augustiner-Chorherren auf dem Grossen St. Bernhard, weil diese den aufwendigen Zuchtbetrieb nicht mehr selbst weiterführen konnten. Die Geistlichen hielten dort seit dem 17. Jahrhundert die berühmten Hospizhunde.

Das im Juni 2025 nach rund zweijährigem Umbau neu eröffnete Barryland verzeichnete in seinem ersten Jahr einen Besucherrekord. Knapp 135’000 Menschen kamen in den Themenpark, fast doppelt so viele zuvor.