Adecco spürt erneut anspruchsvolles Umfeld

(Keystone-SDA) Das Geschäft der Adecco Group ist im zweiten Quartal 2024 anspruchsvoll geblieben. Für das dritte Quartal rechnet der Personaldienstleister weiterhin mit Herausforderungen.

Konkret sank der Umsatz im zweiten Quartal um 2,6 Prozent auf 5,84 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage betrug das organische Wachstum laut Mitteilung vom Dienstag zum Vorjahr -2 Prozent (Q1 2024 0%). Analysten hatten im Vorfeld der Zahlenpublikation im Durchschnitt mit einem organischen Rückgang von 1,3 Prozent gerechnet.

Nach Geschäftseinheiten schrumpfte die grösste Geschäftseinheit Adecco organisch um 2 Prozent, besonders gross war der Rückgang etwa in Frankreich oder Nordeuropa. Gut lief es hingegen in Asien. Akkodis schrumpfte ebenfalls um 2 Prozent, besonders stark in Nordamerika, wo die Lage im Markt für Tech-Fachkräfte schwierig blieb. Die kleinste Sparte LHH schrumpfte schliesslich organisch gar um 7 Prozent.

Bruttomarge gesunken

Das Bruttoergebnis sank um 6 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro (VJ 1,24 Mrd) und die entsprechende Marge um 70 Basispunkte auf 19,4 Prozent. Adecco selbst hatte eine Bruttomarge auf dem Niveau des ersten Quartals (Q1 2024 19,8%) in Aussicht gestellt.

Das um Einmaleffekte bereinigte operative Ergebnis auf Stufe EBITA sank um 3 Prozent auf 179 Millionen Euro (VJ 184 Mio). Die dazugehörige Marge betrug 3,1 Prozent nach 2,8 Prozent im ersten Quartal und 3,1 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 58 Millionen Euro und damit 6 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit dem Erreichten schnitt Adecco etwas schlechter ab als von Analysten erwartet.

Marktanteile gewonnen

Konzernchef Denis Machuel äusserte sich derweil positiv. Trotz anhaltender Herausforderungen und des harten Preisumfelds habe man Marktanteile gewonnen und Kosteneinsparungen erzielt sowie den Cashflow verbessert. “Wir sind fest entschlossen, weiterhin besser abzuschneiden als die Branche und Marktanteile zu gewinnen”, betonte der Manager.

Helfen soll dabei ein “rigoroses” Kostenmanagement. “Und unsere bewährte Umsetzungsfähigkeit wird uns in die Lage versetzen, schnell zu profitieren, wenn sich die Arbeitsmärkte wieder erholen”, so Machuel.

Mit Blick nach vorne erwartet das Unternehmen für das dritte Quartal eine Umsatzentwicklung auf einem ähnlichen Niveau wie im zweiten Jahresviertel. Die Bruttomarge solle sich entsprechend der Saisonalität sequentiell verbessern und die Kosten dürften leicht sinken gegenüber dem Vorjahr.

Sparziel übertroffen

Der Konzern setzt bekanntlich derzeit die Sparschraube an. Die Sparmassnahmen bei den Verwaltungskosten gingen auch im zweiten Quartal unvermindert weiter. Die Gruppe erzielte bis Mitte Jahr konkret Nettoeinsparungen in Höhe von 162 Millionen Euro und übertraf damit ihr Einsparungsziel von 150 Millionen Euro gegenüber dem Basisjahr 2022.

Die grössten Einsparungen wurden durch die Vereinfachung und Konsolidierung der Kernfunktionen der Gruppe erzielt (ca. 100 Mio). Erreicht wurde dies beispielsweise durch die Einführung von Offshore Shared Service Centern für Finanzen und Personal oder durch den Abbau von Überschneidungen und Redundanzen in den Managementstrukturen auf Geschäftsfeld- und Länderebene.

Darüber hinaus wurden rund 65 Millionen Euro an Sachkosten eingespart. Der Konzern hat nun einen klaren Plan, um die Verwaltungs- und Gemeinkosten in den kommenden Perioden unter 3,5 Prozent des Umsatzes zu halten. Dies soll etwa helfen, besser aufgestellt sein als die Konkurrenz. Für das dritte Quartal rechnet die Adecco Group nun mit einem weiteren leichten Rückgang der Verwaltungskosten ohne Einmaleffekte gegenüber dem zweiten Quartal.