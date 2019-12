Gestern waren wir noch am Ufer des Neuenburgersees, heute geht’s weiter ans Rheinufer.

Genauer gesagt nach Schaffhausen, wo Zwiebeln ein allseits geliebtes Gemüse ist. Die Schaffhauser haben deshalb ein ganz eigenes Rezept für einen Zwiebelkuchen kreiert, den sie ganz einfach "Bölletünne" nennen.

Neben Zwiebeln ("Bölle" im Dialekt) besteht sie aus Rahm, Eiern und Speck. Die Bölletünne wird heiss und goldbraun zusammen mit einem Salat genossen. Am liebsten zum "Zmittag".



