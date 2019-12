Es war das erste Risottogericht auf der Alpennordseite:externer Link die Urner Spezialität Rys und Pohr.

Es besteht aus Reis und Lauch (vom italienischen Porro) und ist ein sehr altes Rezept, das erstmals in einem Kochbuch aus dem 18 Jahrhundert gefunden wurde.

Durch Uris Nähe zum Tessin und der Lombardei war die Urner Küche schon früh von Produkten aus dem Süden beeinflusst.

Ursprünglich war Rys und Pohr eine Fastenspeise, da sie kein Fleisch beinhaltet. Heute gehört das Gericht fest zur Urner Küche.



Was wird heute in den Schweizer Medien diskutiert? Und was beschäftigt die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer?

Wir fassen täglich für Sie die wichtigsten Debatten in der Schweiz in unsere App 📱SWI plus📱 zusammen und liefern Ihnen ein kompaktes Briefing, das Ihnen eine schnelle Übersicht bietet.

Hier gehts zum Download:

👉 Androidexterner Link oder 👉 iPhoneexterner Link

Infobox Ende