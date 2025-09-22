The Swiss voice in the world since 1935
Aktion mit Belohnung für Autoverzicht hat in Basel-Stadt begonnen

Wer auf sein Auto verzichtet, kann ab heute Montag beim Kanton Basel-Stadt eine Belohnung beantragen. Die vor mehreren Monaten angekündigte Aktion "Umweltprämie für abgemeldete Autos" hat begonnen, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) mitteilte.

(Keystone-SDA) Baslerinnen und Basler, die ihr Fahrzeug dauerhaft abmelden, erhalten 1500 Franken in Form eines Reka-Rail+-Guthabens, das sie für den ÖV, Sharingangebote oder einen Velokauf verwenden können. Die Aktion ist auf zwei Jahre ausgelegt, und die Mittel reichen zur Auszahlung von 400 Umweltprämien, wie das BVD schrieb.

Dafür gab die Basler Regierung im März 700’000 Franken aus dem Mobilitätsfonds frei. Mitmachen können Personen im Alter von 18 bis 80 Jahren, die im Kanton wohnen und seit mindestens einem Jahr über ein Privatauto verfügen.

Der Kanton verlangt eine Einverständniserklärung zu einem Autoverzicht für mindestens drei Jahre. Die Aktion soll zur Erreichung des Basler Klimaschutzziels «Netto Null bis 2037» beitragen, wie es im Communiqué heisst.

