Alkoholisierter Lernfahrer verursacht in Oberägeri Frontalkollision

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Lernfahrer hat am Samstagabend in Oberägeri ZG unter Alkoholeinfluss eine Frontalkollision verursacht. Der Mann verletzte sich erheblich, drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

(Keystone-SDA) Der Lernfahrer fuhr am Samstagabend alkoholisiert und ohne Begleitperson von Oberägeri Richtung Alosen, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verlor, auf die Gegenfahrbahn kam und frontal in ein anderes Auto prallte.

Er musste mit «erheblichen» Verletzungen ins Spital geliefert werden, wie die Zuger Polizei bekanntgab. Die 53-jährige Lenkerin des korrekt fahrenden anderen Autos sowie ihre 17- und 55-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Beide Autos erlitten laut Communiqué Totalschaden. Beim Unfallverursacher wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.