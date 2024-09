Alphornistin Lisa Stoll spielt in der Elbphilharmonie Hamburg

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Schweizer Alphornistin Lisa Stoll durfte diese Woche das Kammermusikfest in der Hamburger Elbphilharmonie eröffnen. Teil des Programms war auch der Schweizer Hackbettspieler Nicolas Senn.

Wie die beiden erzählten, habe es nicht mehr gebraucht, als ein simples «Grüezi Mitenand», um das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

«Die Ehre, das Eröffnungsstück als Solo spielen zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz. Es war schön zu sehen, dass besonders unsere volkstümliche Musik beim Publikum so gut ankommt, sagte Stoll in der «Schweizer Illustrierten» am Freitag.

«Es war mein erstes Mal in dieser würdigen Musikstätte. Dass ich als einfacher Hackbrettspieler darin direkt ein Konzert spielen durfte macht mich glücklich», erzählte Senn.