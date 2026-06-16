Alter Dorffriedhof von Reinach BL wird zum Stadtpark

Keystone-SDA

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Der alte Dorffriedhof in Reinach BL wird bis Ende 2027 zu einem Stadtpark. Die Umgestaltung wird über Infrastrukturbeiträge aus Quartierplanungen und somit nicht durch Steuergelder finanziert, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Manche Ausstattungen werden via Sponsoring bezahlt. Als einer der ersten Arbeiten soll im Spätsommer eine neue Boulebahn entstehen. Geplant sind auch ein offener Bücherschrank, Sitzgelegenheiten, Wildstaudenflächen und Unterschlupfmöglichkeiten für Kleintiere. Wie von der Bevölkerung gewünscht, bleiben die grossen Bäume, Wiesen, Brunnen und Skulpturen erhalten, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Gemeinde führte 2024 eine Befragung in der Bevölkerung durch und liess die Ergebnisse in die Planung einfliessen. Als 1982 der neue Friedhof Fiechten am Reinacher Siedlungsrand öffnete, war schon damals vorgesehen, den zu klein gewordenen Dorffriedhof umzunutzen. Im Frühling 2026 wurden die letzten Grabstätten aufgehoben.