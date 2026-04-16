Am Schwyzer Kulturwochenende finden 136 Veranstaltungen statt

Am Schwyzer Kulturwochenende gehen vom 17. April bis 19. April in 27 Ortschaften insgesamt 136 Veranstaltungen über die Bühne. Eröffnet wird die achte Ausgabe des Anlasses am Donnerstagabend mit einer Filmpremiere.

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(Keystone-SDA) Im Kino Cineboxx in Einsiedeln zeigt der Merlischacher Filmemacher Lars Mulle seinen Kurzfilm «Echos», wie es in einer Mitteilung des Vereins Schwyz Kultur Plus heisst. Dieser koordiniert das Festival, wobei die Veranstaltungen von lokalen Vereinen, Gemeinden oder Einzelpersonen ausgerichtet werden.

Im Rahmen des Kulturwochenendes finden unter anderem Ausstellungen, Vorträge oder Lesungen statt. Viele Kulturschaffende öffnen zudem ihre Ateliers. Drei geführte Bus-Touren bringen das Publikum an verschiedene Anlässe und ermöglichen gemäss Mitteilung Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern.

Bei einem grossen Teil des Programms ist der Besuch gratis. In diesem Jahr können Interessierte das Festival erstmals mit dem freiwilligen Kauf eines Buttons unterstützen.