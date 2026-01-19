Amal Clooney und Anthony Fauci sprechen an Kongress in Basel

Keystone-SDA

Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und Immunologe Anthony Fauci sprechen am ersten "Health Tech Global Summit" in Basel, wie die MCH Group am Montag mitteilte. Diese internationale Konferenz für Technologie im Gesundheitssektor findet vom 3. bis 4. März statt.

(Keystone-SDA) Die Juristin Amal Clooney wird in Basel als Rednerin auftreten. Sie vertritt Mandantinnen und Mandanten vor internationalen Gerichten und berät auch Regierungen und internationale Organisationen. Sie ist seit 2014 mit dem Hollywood-Schauspieler George Clooney verheiratet.

Anthony Fauci hat als Experte für Infektionskrankheiten mehrere US-Regierungen beraten. Weltweite Beachtung erhielt er als Gesundheitsberater unter Präsident Joe Biden während der Corona-Pandemie. Auf der Rednerliste des Basler Gesundheitskongresses steht auch Tim Peake, ehemaliger Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), wie es weiter im Communiqué heisst.

Die MCH Group erwartet für die erste Ausgabe dieser Konferenz Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den USA, Europa, dem Nahen Osten und weiteren Weltgegenden.