Amy Macdonald und Zoë Më eröffnen Musikfestival Baloise Session

Keystone-SDA

Mit einem Doppelkonzert mit der schottische Singer-Songwriterin Amy Macdonald und der Schweizer ESC-Teilnehmerin Zoë Më wird am Freitag die Baloise Session eröffnet. Das Basler Musikfestival feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Macdonald trat schon mehrmals an der Baloise Session auf. Die Freiburgerin Zoë Më hat biografische Wurzeln in der Stadt, in der sie nach der ESC-Teilnahme nun erneut auftreten wird.

Gleich zweimal zu Gast an der Baloise Session ist die Synthiepop-Formation Duran Duran, die schon seit 1978 besteht. Am kommenden Donnerstag treten die Briten mit JC Stewart als Opening Act auf, und am Freitag mit der Schweizer Sängerin Paula Dalla Corte.

Als weiteres Highlight aus der Pop/Rock-Geschichte ist am Dienstag der Auftritt der US-Rocker Queens of the Stone Age angesagt. Die Band habe mehrere Songs neu einstudiert und präsentiere diese in Basel im Rahmen einer limitierten Konzertserie, wie Festival-CEO Beatrice Stirnimann vor den Medien bekanntgab. Als Vorgruppe spielt auf Wunsch der Amerikaner die Basler Band Moonpool.

Abschiedskonzert von Pegasus

Des Weiteren gibt die Schweizer Band Pegasus an der Baloise Session ein Abschiedskonzert vor der geplanten Auslösung. Dabei spannt sie mit dem zweiten Act des Abends zusammen, dem amerikanischen Soulsänger Aloe Blacc. Sie hätten extra einen Song zusammen geschrieben, den sie in Basel präsentieren würden, hiess es.

Mit dabei beim Festival ist unter anderem auch der Parov Stelar, «König des Electro-Swing», zusammen mit Jazzhouse-Musiker Berlioz. Den Schlusspunkt macht Bluesrock der beiden Schwestern von Larkin Poe, die den Abend mit dem Iren Dermot Kennedy bestreiten.

Die Baloise Session findet bis 6. November in der Eventhalle der Messe Basel statt.