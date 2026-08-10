An den Luzerner Kantonsschulen gibt es neu ein Budgetmenu

Keystone-SDA

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Die Verpflegung an den Luzerner Kantonsschulen wird weiterhin von der SV (Schweiz) AG angeboten. Der Regierungsrat hat den Betrieb der Mensen für die Jahre 2027 bis 2032 nach einer öffentlichen Ausschreibung erneut an das bisherige Unternehmen vergeben.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung des Regierungsrats vom Montag ist die SV damit für die Restaurants an den Kantonsschulen Alpenquai, Reussbühl, Sursee, Seetal, Willisau und Beromünster zuständig. Die Kantonsschule Schüpfheim verfügt über keine Mensa.

Die Mensen müssen mindestens ein vegetarisches respektive veganes Menu anbieten sowie eines mit Fleisch oder Fisch sowie ein Buffet. Neu werde auch ein Budgetmenu angeboten, teilte der Regierungsrat mit.

Die Menus kosten für die Schülerinnen und Schüler zwischen 6 Franken und 8,50 Franken. Weil mit diesen Preisen die SV die Mensen nicht kostendeckend betreiben kann, subventioniert der Kanton die Schulrestaurants jährlich mit rund 650’000 Franken.