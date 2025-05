Angetrunkener fährt in Thürnen in Hausfassade

Keystone-SDA

Ein Angetrunkener ist am Sonntagmorgen in Thürnen mit seinem Auto in eine Hausfassade gefahren. Dabei kam er unverletzt davon. An der Fassade und am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Nach Polizeiangaben hatte der 35-Jährige rund 1,2 Promille Alkohol im Blut.

(Keystone-SDA) Der alkoholisierte Lenker verlor kurz nach 7.45 Uhr auf der Hauptstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilte. Das Auto überquerte die Gegenfahrbahn und prallte in die Fassade der nahen Liegenschaft. Die Polizei zeigte den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.