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Angriff auf Sicherheitsdienst in Sissach BL

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in Sissach BL durch einen Angriff leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 13.45 Uhr an der Hauptstrasse, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Sicherheitsleute, darunter das Opfer, wurden zunächst vom Täter angesprochen und beleidigt, wie die Polizei schreibt. Der Unbekannte habe danach den Club 55 betreten. Nachdem er wieder herausgekommen sei, sei er auf das Opfer zugelaufen und habe es unvermittelt angegriffen.

Der Täter betrat den Club danach erneut und entkam in unbekannte Richtung, wie es heisst. Trotz diverser Abklärungen habe ihn die Polizei noch nicht ermitteln können. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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