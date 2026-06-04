Antonio Platz ist neuer Direktor von Valposchiavo Turismo

Keystone-SDA

Valposchiavo Turismo hat einen neuen Direktor kommuniziert. Der neue Tourismuschef heisst Antonio Platz. Seit 24 Jahren leitet der Puschlaver die Wochenzeitung "Il Grigione Italiano". Platz wird seine neue Funktion am 14. September antreten.

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(Keystone-SDA) Die Ernennung erfolge nach «einem sorgfältigen Auswahlverfahren und mehreren Monaten intensiver Arbeit», heisst es in einer Mitteilung der Tourismusorganisation vom Donnerstag. Laut Andrea Zanolari, dem Präsidenten von Valposchiavo Turismo, ist Platz «eine kompetente, motivierte und tief mit unserer Region verbundene Persönlichkeit» – Eigenschaften, die als wesentlich erachtet werden, um Valposchiavo Turismo «durch die künftigen Herausforderungen und Chancen» zu geleiten.

Der Puschlaver folgt auf Thomas Fries, der knapp zwei Jahre im Amt war. Valposchiavo Turismo hatte das Ende des Arbeitsverhältnisses Ende Februar dieses Jahres bekannt gegeben. Im Zeitraum zwischen der Ernennung und dem tatsächlichen Amtsantritt bleibt die operative Führung beim Team von Valposchiavo Turismo.

Von Keystone-SDA kontaktiert, äusserte sich Antonio Platz erfreut über seine Ernennung. «Ich bin überglücklich, sehr motiviert und begeistert von diesem neuen Abenteuer», sagte Platz. Es sei jedoch «noch zu früh, um im Detail» über seine Aufgabe bei Valposchiavo Turismo zu sprechen.

Der frisch ernannte Direktor erklärte, er habe noch «fast drei Monate» Arbeit bei seiner derzeitigen Anstellung bei der Tipografia Menghini in Poschiavo vor sich und könne sich daher vor seinem Amtsantritt nicht zu inhaltlichen Fragen von Valposchiavo Turismo äussern.