The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Arbeiter von Lieferwagen in Bonaduz GR angefahren

Keystone-SDA

Ein rückwärtsfahrender Lieferwagen hat am Montagmorgen einen Arbeiter in Bonaduz GR erwischt. Der 54-jährige Mann wurde ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 25-jährige Lenker des Lieferwagens fuhr gegen 9.20 Uhr rückwärts in der Via Ginellas. Zeitgleich querte der Arbeiter die Quartierstrasse und es kam zur Kollision, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montagnachmittag schrieb.

Arbeitskollegen und Mitarbeitende einer nahegelegenen Arztpraxis umsorgten den Angefahrenen, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Verunfallte wurde schliesslich nach Thusis ins Spital gebracht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft