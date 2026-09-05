Bild der Woche
Eine Fotografie der brasilianischen Künstlerin Luisa Dorr wird während der zehnten Ausgabe der Biennale „Images Vevey“ an einer Fassade in Vevey gezeigt.
Meistgelesen
Archive - Fünfte Schweiz
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch