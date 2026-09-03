«Ade merci, Schweiz»: Deadline mit Meerblick

Das Rauschen des Meeres im Ohr, Sand zwischen den Zehen, Sonne auf der Haut – und der Laptop aufgeklappt auf den Knien. Das Leben als digitale:r Nomad:in klingt verlockend, ist aber nicht immer so frei und unbeschwert wie erwartet. In dieser Folge von «Ade merci, Schweiz» geht es um die Herausforderungen und die Faszination dieses Lebensstils.
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Ich schreibe über politische Entwicklungen und gesellschaftliche Themen, die die fünfte Schweiz bewegen. Als Mitglied des SRG-Projekts «dialog» liegt mein Fokus zudem auf der Förderung mehrsprachiger Debatten zwischen Schweizer:innen im Ausland und den Menschen in der Schweiz.
Nach Abschluss der Journalistenschule MAZ arbeitete ich als Programmleiterin bei einem lokalen Radiosender in Basel und berichtete über politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie kulturelle Themen. Bei SWI swissinfo.ch seit 2023.
Mein Schwerpunkt bei Swissinfo liegt im Service-Journalismus und Erklärformaten. Ich bin verantwortlich für die Seite „Auswandern leicht gemacht“, eng in verschiedene redaktionelle Aufgaben sowie Marketingprojekte eingebunden und konzipiere und moderiere Video- und Audioformate. Ursprünglich aus der Romandie, lebe ich heute in Zürich. Nach meinem Abschluss an der ZHAW war ich unter anderem als Redaktorin und Moderatorin für Medien wie SonntagsBlick, BlickTV und Watson tätig.
«Ade merci, Schweiz»: Von der Fremdsprache zur zweiten Muttersprache – das sind die Tricks
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In der dritten Episode tauchen wir ein in die Welt der Mehrsprachigkeit. Was passiert, wenn eine neue Sprache unseren Alltag prägt? Wie lernt man die neue Sprache am besten?
«Ade merci, Schweiz»: Warum Auswandern wie eine Trennung ist
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Warum sich der Schritt ins Ausland oft wie eine Trennung anfühlt, und was helfen kann, ist Thema der ersten Folge des neuen Swissinfo-Podcasts «Ade merci, Schweiz».
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