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Armee steht bei der Brandbekämpfung in Brusio GR im Einsatz

Keystone-SDA

Die Armee steht seit Mittwochmorgen mit zwei Helikoptern in Brusio GR im Einsatz. Das Militär unterstützt die Feuerwehr bei der Bekämpfung eines Waldbrandes, der am Dienstag ausgebrochen war.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach in der Nähe des Kreisviadukts von Brusio der Rhätischen Bahn aus. Der Bahnverkehr ist weiterhin unterbrochen. Gesperrt ist auch die Strasse nach Viano GR. Das Dorf mit rund 60 Einwohnern ist nur über einen Forstweg erreichbar, wie der Gemeindepräsident von Brusio, Pietro Della Cà, gegenüber Keystone-SDA erklärte.

Soweit bisher bekannt ist, soll das Feuer kontrolliert und legal entzündet worden sein, doch sei es aufgrund des trockenen und windigen Wetters der letzten Tage ausser Kontrolle geraten. Es habe unter anderem eine dichte Rauchwolke verursacht, die das gesamte Tal bedeckt.

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