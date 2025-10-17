Armee zeigt Kadern Wirkung ihrer Waffen im scharfen Schuss

Keystone-SDA

Von Pistole bis Panzer: Mit diversen Waffen haben Kaderangehörige der Schweizer Armee diese Woche auf dem Schiessplatz Hinterrhein GR auf Fahrzeuge, Mauern und Sandsäcke geschossen. Ziel der Übung war es, den Teilnehmenden die Wirkung der Waffen im Ziel zu zeigen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Um verteidigen zu können, sei es unverzichtbar, dass die Kader die Wirkung der verschiedenen Waffensysteme kennen, schrieb die Armee in einer Mitteilung vom Freitag. Rund hundert Kaderleuten seien deshalb alle relevanten Bodensysteme, darunter Pistole, Maschinengewehre, Minenwerfer, Panzerabwehrwaffen und Panzer, im scharfen Schuss präsentiert worden.

Die Teilnehmenden konnten laut der Armee die Wirkung der Waffen im scharfen Schuss beobachten und die Treffer an unterschiedlichen Zielen begutachten. Die Ausbildung mit dem Titel «Reloaded 25» richtete sich vor allem an Berufsmilitärs und Offiziere aus den Stäben der Milizverbände. Die Demonstrationen wurden audiovisuell aufgezeichnet und sollen künftig in elektronische Ausbildungsunterlagen einfliessen.