The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Auch das Tessin will Feuerwerk in geschlossenen Räumen verbieten

Keystone-SDA

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS will auch die Regierung des Kantons Tessin pyrotechnische Gegenstände in öffentlichen Einrichtungen verbieten. Dies kündigte Regierungsrat Claudio Zali (Lega) am Freitag vor den Medien an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Verbot solle in den nächsten ein bis zwei Wochen verabschiedet werden, sagte Zali. Er selber übernehme neu den Vorsitz in der kantonalen Kommission für Brandschutz. Zudem kündigte Zali häufigere Kontrollen öffentlicher Lokale und härtere Sanktionen an.

Die Kantone Wallis, Genf, Waadt und Jura hatten zuvor ebenfalls beschlossen, pyrotechnische Gegenstände in Restaurants und Bars zu verbieten. Freiburg entschied sich für den Status quo, will die Situation aber aufmerksam beobachten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft