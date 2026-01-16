Auch das Tessin will Feuerwerk in geschlossenen Räumen verbieten

Keystone-SDA

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS will auch die Regierung des Kantons Tessin pyrotechnische Gegenstände in öffentlichen Einrichtungen verbieten. Dies kündigte Regierungsrat Claudio Zali (Lega) am Freitag vor den Medien an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Verbot solle in den nächsten ein bis zwei Wochen verabschiedet werden, sagte Zali. Er selber übernehme neu den Vorsitz in der kantonalen Kommission für Brandschutz. Zudem kündigte Zali häufigere Kontrollen öffentlicher Lokale und härtere Sanktionen an.

Die Kantone Wallis, Genf, Waadt und Jura hatten zuvor ebenfalls beschlossen, pyrotechnische Gegenstände in Restaurants und Bars zu verbieten. Freiburg entschied sich für den Status quo, will die Situation aber aufmerksam beobachten.