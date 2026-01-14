Auf dem Areal Wolf Basel entstehen 270 erschwingliche Wohnungen

Keystone-SDA

Ab 2028 werden auf dem ehemaligen Güterbahnareal Wolf rund 270 preisgünstige Wohnungen gebaut. Die SBB haben zwei Baufelder im Baurecht an die Basler Wohngenossenschaft und die Vivanta AG abgegeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die geplanten Neubauten würden nach dem Prinzip der Kostenmiete umgesetzt, teilten die SBB am Mittwoch mit. Konkret plant die Basler Wohngenossenschaft (BWG ) rund 150 Genossenschaftswohnungen und die Vivanta AG etwa 120 Wohnungen. Im Zentrum stehen gemäss Mitteilung zeitgemässe Wohnformen, die den Anforderungen unterschiedlicher Lebenssituationen gerecht werden sollen.

Das ehemalige Basler Güterbahnareal Wolf wird von den SBB zu einem neuen Stadtquartier umgewandelt. Der geplante Baustart für das von SBB genannte Areal Wolf Basel ist im Jahr 2028 vorgesehen.

In einer ersten Etappe sollen im westlichen Teil des Areals Bauten mit rund 600 Wohnungen für etwa 1200 Bewohnerinnen und Bewohner erstellt werden. In einer zweiten Etappe ab 2031 sollen Gewerbe- und Dienstleistungsgebäude für rund 1000 Arbeitsplätze realisiert werden.