Auf der Suche nach dem Wald der Zukunft

Keystone-SDA

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Braunes Laub, kahle Äste: Der Hitzesommer setzt den Wäldern der Schweiz zu. Für Förster und Forschende stellt sich damit dringlicher denn je die Frage, wie der Wald der Zukunft aussehen wird.

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(Keystone-SDA) Der Sommer 2026 zeige uns, was auf uns zukommen werden, sagt der Forscher Arthur Gessler vom Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Der Wald wird in Zukunft anders aussehen», sagt auch der WSL-Forscher Andri Baltensweiler. Simulationen geben Hinweise darauf, welche Baumarten unter veränderten Bedingungen an einem bestimmten Standort noch wachsen könnten.

Welche Baumart an einem bestimmten Ort eine Chance hat, hängt dabei nicht allein von der Temperatur ab. Auch Boden, Wasserverfügbarkeit, Höhenlage und Ausrichtung eines Hangs spielen eine Rolle.

Entscheidend sei vor allem Vielfalt, so die Forschenden. Je unterschiedlicher ein Wald aufgebaut sei, desto grösser sei seine Chance, auch mit dem Klima der Zukunft zurechtzukommen.