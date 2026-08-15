The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Auf der Suche nach dem Wald der Zukunft

Keystone-SDA

Braunes Laub, kahle Äste: Der Hitzesommer setzt den Wäldern der Schweiz zu. Für Förster und Forschende stellt sich damit dringlicher denn je die Frage, wie der Wald der Zukunft aussehen wird.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Sommer 2026 zeige uns, was auf uns zukommen werden, sagt der Forscher Arthur Gessler vom Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Der Wald wird in Zukunft anders aussehen», sagt auch der WSL-Forscher Andri Baltensweiler. Simulationen geben Hinweise darauf, welche Baumarten unter veränderten Bedingungen an einem bestimmten Standort noch wachsen könnten.

Welche Baumart an einem bestimmten Ort eine Chance hat, hängt dabei nicht allein von der Temperatur ab. Auch Boden, Wasserverfügbarkeit, Höhenlage und Ausrichtung eines Hangs spielen eine Rolle.

Entscheidend sei vor allem Vielfalt, so die Forschenden. Je unterschiedlicher ein Wald aufgebaut sei, desto grösser sei seine Chance, auch mit dem Klima der Zukunft zurechtzukommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft