Aufbau des Zoo-Parking in Basel beginnt

Keystone-SDA

Nach dem Ende des Aushubs und der Fertigstellung der Bodenplatte ist am Mittwoch in Basel der Grundstein für das Zoo-Parking am Erdbeergraben gelegt worden. Im Juni sollen die Arbeiten am Rohbau starten und das Parking soll Ende 2027 in Betrieb gehen, wie der Zolli schreibt.

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(Keystone-SDA) Laut dem Zoo schreiten die Arbeiten termingerecht voran. Das Parkhaus sei ein Teil des Masterplans «Zolii 2049», in dessen Rahmen Tierhaltung, Natur- und Artenschutz sowie das Besuchererlebnis nachhaltig weiterentwickelt werden sollen.

Neben dem Zoogelände soll ein unterirdisches Parkhaus entstehen, das 286 Stellplätze bietet, wie es heisst. Deren 50 sollen vorerst für Elektroautos ausgestattet sein – weitere könnten später folgen. Im Gegenzug werde der jetzige Parkplatz zurückgebaut und entsiegelt, wodurch Grünfläche entstehe.