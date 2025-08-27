Augenspital verkauft mehrmals besetzte Liegenschaft in Basel

Keystone-SDA

Das Augenspital hat die Liegenschaft am St. Johanns-Ring 105 in Basel verkauft. Unbekannte hatten das leerstehende Haus dieses und letztes Jahr besetzt. Neue Eigentümerin des Grundstücks ist die Firma Novamidas aus Reinach BL, wie im Kantonsblatt vom Mittwoch steht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Novamidas ist gemäss Handelsregister ein Beratungsunternehmen für Marketing und strategische Planung im Bereich Gesundheitsversorgung, insbesondere Pharma.

Das neu erworbene Wohnhaus gleich bei der Augenklinik wurde letztes Jahr nach der ersten Besetzung mit Backsteinen zugemauert.