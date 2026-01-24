Auseinandersetzung und Schüsse aus Schreckschusspistole in Bern

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in Bern sind in der Nacht auf Samstag Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert worden. Direkt dadurch wurde niemand verletzt, ein mutmasslich Beteiligter jedoch durch einen anderen Gegenstand.

(Keystone-SDA) Kurz nach 3.25 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach an der Schlossstrasse in Bern soeben Schüsse gehört worden seien. Einsatzkräfte trafen vor Ort dann aber niemanden an, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Samstag hiess. Kurze Zeit später sei der Polizei gemeldet worden, dass ein verletzter Mann medizinisch betreut werde.

Nach den letzten polizeilichen Erkenntnissen war es zuvor vor einem Wohnhaus an der Schlossstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und einem weiteren Mann gekommen, wobei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben wurden. Dabei wurde niemand getroffen.

Im Zuge der Auseinandersetzung wurde aber ein mutmasslich Beteiligter mit einem Gegenstand verletzt. Ein weiterer mutmasslich Beteiligter konnte im Verlauf des Samstagmorgens angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden.