Ausgelaufene Gülle verschmutzt Bach in Nesslau SG

Keystone-SDA

In Nesslau im Kanton St. Gallen ist am Donnerstag Gülle in einen Bach gelangt und hat drei Fische getötet. Die Feuerwehr pumpte das verschmutzte Wasser ab und leitete es in die Kläranlage.

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(Keystone-SDA) Eine Drittperson meldete die Verschmutzung im Gebiet Eggli kurz vor 17 Uhr der Notrufzentrale, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die aufgebotene Feuerwehr konnte die Ausbreitung der Gülle daraufhin eindämmen.

Die Einsatzkräfte pumpten das verunreinigte Wasser ab und leiteten es in die Kläranlage, wie es weiter hiess. Gleichzeitig versorgten sie den Bach mit Frischwasser. Ein Mitarbeiter des Amtes für Fischerei stellte im Bach drei tote Fische fest.

Abklärungen ergaben, dass die Gülle von einer Wiese in das Gewässer gelangt war. Sie wurde dort über einen Schlauch entleert. Am Freitag fischte der Fischereiaufseher das Gewässer ab.