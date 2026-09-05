Die Woche in der Schweiz

Letzten Sonntag kurz nach 2.30 Uhr feuerte ein Mann rund 40 Schüsse in die Menge einer Rave-Party in Aarau . Der Schütze floh vom Tatort. Eine 22-jährige Italienerin kam ums Leben, sechs weitere Personen wurden verletzt, einige davon schwer.

Während die Polizei nach der verantwortlichen Person oder den verantwortlichen Personen fahndete, gab es zahlreiche Spekulationen über das Motiv hinter der Tat: War es Terrorismus? Ein Racheakt? In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein 43-jähriger Schweizer Staatsbürger aus dem Kanton Jura festgenommen, nachdem er sich selbst gestellt hatte. Bei der Befragung gab er an, seit längerem unter gesundheitlichen Problemen zu leiden, und sprach von «psychischen Problemen».

Am Mittwoch erklärten die Ermittelnden, der Schütze habe als Einzeltäter gehandelt, seine Beweggründe blieben jedoch unklar. Hinweise auf einen ideologischen oder extremistischen Hintergrund gibt es nicht. Der Mann habe die Opfer nicht gekannt und weise keine besondere Verbindung zu Aarau auf, sagte die Polizei.

Die Behörden teilten mit, der Mann habe mit einer halbautomatischen AKS-74 Kalaschnikow und zwei Pistolen in die Menge geschossen, die er vor 20 Jahren – legal – im Jura erworben hatte. Wie verschiedene Medien anmerkten, ist das Sturmgewehr der Amoktat nach heutigem Recht eine verbotene Waffe. Nur Waffensammler:innen oder Sportschützen mit einer Ausnahmebewilligung und entsprechenden Nachweisen können solche halbautomatischen Waffen erwerben. Die politische Debatte ist damit neu entfacht. «Erste Politiker fordern bereits Verschärfungen – andere warnen vor mehr Bürokratie», schreibt der Blick.