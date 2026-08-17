Heute in der Schweiz

Russland mischt sich in den Abstimmungskampf um die SVP-Neutralitätsinitiative ein. Die Kampagne ist bisher überschaubar, erreicht aber ein grosses Publikum. Wie gross der tatsächliche Einfluss auf die Schweizer Demokratie ist, bleibt umstritten.

Am 27. September stimmt die Schweiz über die Neutralitätsinitiative ab. Ein Ja wäre auch für Russland interessant, weil der Bundesrat dann künftig keine EU-Sanktionen gegen Moskau mehr übernehmen dürfte. Entsprechend versucht der Kreml, Zweifel an der Schweizer Neutralität und am politischen System zu schüren. Neben der russischen Botschaft und Kreml-Sprecherin Maria Sacharowa spielt auch das Portal «Prawda Schweiz» eine Rolle. Auf Telegram kursieren zudem Falschmeldungen, etwa über eine angebliche Schweizer Drohne, die russische Kinder getötet habe.

Fachleute sind sich uneinig, wie stark solche Desinformation tatsächlich wirkt. Zwar können wenige russische Beiträge über Schweizer Medien und soziale Netzwerke ein grosses Publikum erreichen. Bei der Abstimmung über die «10-Millionen-Schweiz» im Juni registrierte der Bund ebenfalls einzelne staatliche Beeinflussungsaktivitäten. Dass solche Inhalte politische Einstellungen tatsächlich verändern können, lässt sich aber kaum nachweisen. Ein möglicher Effekt liegt eher darin, Misstrauen gegenüber Behörden, Medien und Institutionen zu fördern.

Der Bund hat das Problem erkannt und in diesem Jahr eine Arbeitsgruppe gegen staatlich gesteuerte Einflussnahme eingesetzt. Gleichzeitig will er mit Gegenmassnahmen vorsichtig sein, um die Bedrohungswahrnehmung nicht selbst zu verstärken. Laut dem Staatssekretariat für Sicherheitspolitik SEPOS gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass Russland Schweizer Abstimmungen entscheidend beeinflusst hat. Fachleute sehen die Schweiz dank ihrer direkten Demokratie und ihres Mediensystems als relativ resilient.