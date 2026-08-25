Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Zu den Aufgaben der Regierung gehört es, sich auf das Schlimmste vorzubereiten und einen Notfallplan zu haben. In unserer digitalisierten und auf Geldtransaktionen basierenden Welt kann das Schlimmste auch ein Ausfall des Internets sein.

Doch keine Sorge: Wie der Bundesrat versichert, werden Sie in der Schweiz auch ohne Netz und ohne Bargeld in der Tasche künftig weiterhin einkaufen können. Ich hoffe, das beruhigt Sie.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre