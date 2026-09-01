Heute in der Schweiz

Nach den tödlichen Schüssen bei einem Rave in Aarau wurde ein Schweizer unter «dringendem Tatverdacht» festgenommen. Bis zur geplanten Medienkonferenz am Mittwochnachmittag schweigt die Polizei. Gleichzeitig verteidigt der Veranstalter des Raves das Sicherheitskonzept.

Bei der Schussabgabe auf dem Gelände der Pferderennbahn Schachen wurde eine 22-jährige Frau getötet, fünf weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus, ermittelt aber weiterhin zu Tathergang und Motiv. An zwei Orten wurden Patronenhülsen unterschiedlicher Kaliber gefunden.

Der 43-jährige Schweizer wurde in der Nacht auf Montag festgenommen. Dass die Behörden seither kaum Informationen veröffentlichen, begründen Fachleute mit kriminaltaktischen und rechtlichen Gründen. So muss der Verdächtige befragt, Spuren ausgewertet und eine mögliche Beteiligung weiterer Personen ausgeschlossen werden. Ein dringender Tatverdacht bedeutet noch keinen Beweis der Täterschaft.

Olivier Grein, Co-Gründer der verantwortlichen Urban Agency Events AG, lobt die Sicherheitskräfte. Diese hätten selbstlos gehandelt und während der Schüsse Notausgänge aufgebrochen und Verletzte versorgt. Grein sieht einen bewaffneten Angriff von ausserhalb des Geländes jedoch nicht als etwas, das Veranstalter verhindern könnten. Für die Zukunft fordert er eine politische Debatte über die Sicherheit von Grossveranstaltungen.