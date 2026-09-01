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Swiss Life baut bis 2028 rund 600 Stellen ab

Keystone-SDA

Beim Versicherer Swiss Life sollen bis 2028 rund 600 Stellen gestrichen werden. Dies betreffe etwa je zur Hälfte Swiss Life Schweiz und Swiss Life Asset Managers vor allem im Ausland.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Grossteil soll über «natürliche Fluktuation» erfolgen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 11’000 Mitarbeitende.

Swiss Life begründet den Schritt in einer Mitteilung vom Dienstag mit dem «profitablen Ausbau des Geschäfts über 2027 hinaus und der nötigen Effizienzsteigerung auch durch die Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung.

Durch selektive Besetzung offener Positionen seien bereits rund 100 Stellen reduziert worden. Weiter 100 Stellen sollen bis Ende 2026 folgen. Die betroffenen Mitarbeitenden würden bei ihrer Neuorientierung unterstützt, heisst es weiter.

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