Heute in der Schweiz

Der Täter von Aarau, der vor einer Woche an einem Rave eine Person getötet und sechs weitere verletzt hat, hat für seine Amoktat unter anderem ein halbautomatisches Gewehr verwendet. Die AKS-74, eine Variante der russischen Kalaschnikow, gilt seit 2019 als verbotene Waffe in der Schweiz. Der Täter hatte sie noch vor dieser Gesetzesänderung erworben.

Doch wie Recherchen der NZZ am Sonntag zeigen, werden solche Waffen auch heute noch zu Hunderten legal erworben – möglich macht es eine Ausnahmebewilligung. Diese gibt es, wenn man nachweisen kann, dass man Sportschütz:in oder Sammler:in ist. Gerade bei den Schütz:innen seien die Voraussetzungen locker, schreibt die Zeitung. Es reichen fünf und zehn Jahre nach der Bewilligung das Vorweisen einer Vereinsmitgliedschaft oder fünfmaliges Schiessen in fünf Jahren. Mit einer Bewilligung können mehrere Waffen erworben werden.

Trotz des Verbots wurden so in der Schweiz seit 2019 Zehntausende solcher Waffen verkauft, allein im Kanton Wallis sind in diesem Jahr bereits 386 Bewilligungen ausgestellt worden, zwei Gesuche wurden abgelehnt. Einige Kantone konnten keine genauen Zahlen nennen, da sie keine Statistik führen. Da in der Schweiz kein nationales Waffenregister existiert, weiss gemäss der NZZ niemand genau, wie viele als verboten geltende Waffen in der Schweiz legal verkauft wurden.