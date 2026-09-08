Heute in der Schweiz

Wie die Pisa-Studie heute bekanntgibt, zeigen Schweizer Schülerinnen und Schüler solide Leistungen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften . Allerdings sind die schulischen Kompetenzen seit zehn Jahren rückläufig – sowohl in der Schweiz als auch in anderen europäischen Ländern.

Schweizer Jugendliche im Alter von 15 Jahren weisen Kompetenzen in den Bereichen Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik auf, die über dem Durchschnitt der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegen. In Mathe rangieren sie gemäss der Pisa-Studie sogar in den weltweiten Top Ten. Die alle drei Jahre durchgeführte Erhebung vergleicht die Kompetenzen von Jugendlichen in rund hundert Ländern.

Die Kehrseite der Medaille: Die Kompetenzen der Schweizer Jugendlichen in Lesen und Mathematik sind seit zehn Jahren kontinuierlich gesunken. In den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse hingegen seit 2015 relativ stabil geblieben. Ein weiteres beunruhigendes Zeichen ist, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler zugenommen hat, die das Mindestkompetenzniveau nicht erreichen.

Nach wie vor beeinflussen die soziale Herkunft, die zu Hause gesprochene Sprache und der Migrationsstatus die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Solche aus sozial benachteiligten Verhältnissen haben im Durchschnitt deutlich schlechtere Ergebnisse erzielt. Zwar ist eine Abnahme der Ungleichheiten zu beobachten, dies erklärt sich jedoch hauptsächlich durch einen Rückgang der Leistungen privilegierter Schülerinnen und Schüler.