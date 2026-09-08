«Ich stimme immer ab, schon wegen meiner Kinder»

Valerie Page lebt seit 17 Jahren im Ausland. Illustration: Kai Reusser, Swissinfo

Serie Abstimmen aus dem Ausland , Folge 2: Valerie Page lebt in Holland und nimmt an jeder Schweizer Abstimmung teil. Im Ausland wurde ihr dies noch wichtiger – als Zeichen der Verbundenheit mit der Schweiz.

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Balz Rigendinger

Ich arbeite als Journalist, Editor und Bundeshauskorrespondent für SWI swissinfo.ch. Für die Auslandschweizer:innen berichte ich über die Schweizer Politik, zudem leite ich unsere politische Talkshow Let's Talk. Meine journalistische Laufbahn begann in den frühen 1990er-Jahren im Lokaljournalismus. Seither habe ich in vielen Bereichen dieser Branche gearbeitet, leitende Positionen übernommen und verschiedene Dossiers betreut. 2017 bin ich zu SWI swissinfo.ch gestossen. Weitere Sprache: 1 DE Original Français fr «Je vote toujours, ne serait-ce que pour mes enfants» Mehr «Je vote toujours, ne serait-ce que pour mes enfants»

«Ich bin in Holland zuhause. Ausgewandert bin ich vor 17 Jahren. Zuerst ging es nach Irland, wo ich meinen Mann kennenlernte. Seit sieben Jahren lebe hier, in Leiden, und arbeite bei einer Kleidungsfirma als Logistikmanagerin.

Wenn ich die Stimmunterlagen aus der Schweiz erhalte, stimme ich jedes Mal ab. Ich finde es beeindruckend, dass ich meine Stimme abgeben kann, obwohl ich im Ausland lebe. Der Hauptgrund aber sind meine Kinder. Wer weiss, ob sie einmal in der Schweiz leben möchten. Darum möchte ich ihnen eine gute Schweiz hinterlassen.

Interessante Themen

Ich finde die Abstimmungsthemen interessant. Man muss sich damit auseinandersetzen, um sich ein Bild zu machen. Doch wenn es kompliziert wird, dann nehme ich das als Herausforderung und sage mir: Das will ich jetzt wissen, da mache ich mich schlau.

Das rote Abstimmungsbüchlein ist bei den Stimmunterlagen immer dabei. Manchmal habe ich zu Beginn keine Ahnung, dann lese ich das. Die Vorlagen sind darin gut erklärt. Mir hat es bis jetzt immer gereicht, um zu meinem Abstimmungsentscheid zu kommen. Etwas Anderes brauche ich nicht. Meistens hat man ja schon eine Meinung zu den Themen.

Mein Rat: Gleich am Anfang registrieren

Anderen Auswanderern würde ich auf jeden Fall raten, direkt beim Anmelden im neuen Land auch den Eintrag ins Stimmregister vorzunehmen. Gemacht ist gemacht, und je länger man im Ausland ist, desto eher verliert man sonst den Draht oder das Interesse an der Heimat.

Wenn man aber in Stimmregister eingetragen ist, kommt regelmässig Abstimmungspost – und diese hält uns Auslandschweizer:innen auch informiert über das Geschehen in der Schweiz. Dabei ist klar, dass nicht alle Auslandschweizer:innen die Abstimmungscouverts rechtzeitig oder regelmässig erhalten. Aber in Holland kennen wir dieses Problem nicht.

Jede Stimme zählt – auch meine

Ich habe den Eindruck, dass ich seit meiner Auswanderung sogar aktiver und häufiger an Abstimmungen teilnehme, als in meiner Zeit in der Schweiz. Die Partizipation an der Schweizer Demokratie ist für mich etwas geworden, das mich mit der Schweiz verbindet.

Klar könnte man sagen, dass die Schweizer Demokratie auch ohne mich funktionieren würde. Auch mir geht manchmal durch den Kopf, dass die Politiker:innen ja sowieso machen, was sie wollen. Aber so zu denken, ist mir zu bequem, und man könnte das in jedem Land sagen. Ich bin überzeugt: Jede Stimme zählt – auch meine.

Mein Mannn aus Irland ist übrigens jedes Mal beeindruckt, was in der Schweiz alles zur Abstimmung gelangt.»

Aufgezeichnet von Balz Rigendinger

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