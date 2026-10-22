Heute in der Schweiz

Eine Schweizerin, die vor über einem Jahr in Niger entführt worden war, ist zusammen mit einer Österreicherin freigelassen worden . Laut Berichten lokaler Medien sind beide Frauen in Bengasi eingetroffen.

Die 69-jährige Schweizerin lebte zum Zeitpunkt ihrer Entführung zusammen mit ihrem Ehemann in der Stadt Agadez in Niger. In einem vom libyschen Sender al-Masar ausgestrahlten Video wirkten die beiden Frauen erschöpft. Unter einem Porträt von Marschall Khalifa Haftar sitzend, bedankten sie sich auf Französisch bei ihren Befreiern.

«Mein Name ist Claudia A. Ich bin Schweizerin. Ich bin 69 Jahre alt. Ich wurde vor einem Jahr und sechs Monaten als Geisel genommen. Jetzt bin ich froh, frei zu sein, und danke Marschall Khalifa Haftar und seinem Sohn, General Saddam Haftar, für alles, was sie für meine Freilassung getan haben», sagt die Schweizerin.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte die Freilassung der Geiseln. Aussenminister Ignazio Cassis schrieb auf der Social-Media-Plattform X: «Die im April 2025 in Niger entführte Schweizerin ist frei! Sie befindet sich auf dem Rückweg in die Schweiz. Ich bin erleichtert und glücklich. Danke allen Partnern im In- und Ausland, die sich von Beginn an intensiv für ihre Freilassung eingesetzt haben.»