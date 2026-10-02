Ex-Pilot: «Die Swissair kann man nicht vergessen»

Für Gabriela Good und Ernst Frei war die Swissair mehr als nur ein Arbeitgeber. SRF

Vor 25 Jahren wurde die Swissair zahlungsunfähig, tausende Passagiere strandeten weltweit. Zwei Zeitzeugen erzählen.

Teilen

3 Minuten

Fabian von Allmen und Nana Schenker, SRF

«Wir wollten einfach besser sein als die anderen Airlines, sicherer», sagt Ernst Frei. Er verbrachte über 14’000 Stunden in Cockpits von Swissair-Maschinen. «Swissair stand für das Image der Schweiz und wir trugen das in die Welt hinaus», ergänzt Gabriela Good. Sie arbeitete während sechs Jahren als Flugbegleiterin für die Swissair.

Zurück Absolventinnen eines Hostessenkurses vor der Boeing B747-257, HB-IGA «Genève» in Zürich-Kloten, 1971. ETH Zürich Servieren einer Mahlzeit in einer Boeing 747-257 B (Jumbo), 1978. ETH Zürich Ein Schreiner repariert in der Werkstatt Dübendorf einen Flugzeugflügel, 1930er-Jahre. ETH Zürich Schlafkoje in der Ersten Klasse einer DC-6B, 1952. ETH Zürich Zwei Flight-Attendants in neuen Uniformen im Triebwerk des A310-221, HB-IPD «Solothurn», 1985. ETH Zürich Im Catering in Kloten, 1960. ETH Zürich Kindermenü der Swissair, 1990-1992. ETH Zürich Flugvorbereitung einer DC-9, Übermittlung der Ladungsdaten per Telefon, 1967. ETH Zürich Beschädigte Flügelspitze, 1940er-Jahre. ETH Zürich Ein Alfa Romeo 6C 3000 CM von Pininfarina Typ 4 Coupé Super Sport Speciale von 1959 wird auf dem Flughafen New York aus der DC6A Cargoliner ausgeladen, ca. 1959-1961. ETH Zürich Uniform für Hostessen, getragen zwischen 1960 und 1970. ETH Züärich Motorenkunde im Hostessenkurs in Dübendorf, ca. 1948. ETH Zürich An Bord servierte Pralinés, ca. 1984. ETH Zürich Besucherinnen und eine DC-2 in Dübendorf, 1940er-Jahre. ETH Zürich Einstiegstreppe in Zürich-Kloten, 1950er-Jahre. ETH Zürich Sonntagsvergnügen, 1979. ETH Zürich Weiter Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Die Airline galt nicht nur ihnen als Stolz einer Nation. «Bei der Swissair zu arbeiten, war ein Privileg», sagt Good. Besonders geblieben ist ihr der Respekt gegenüber den Mitarbeitenden: «Mann und Frau waren gleichberechtigt. Es gab keine Lohnunterschiede», erinnert sie sich.

Aufstieg und Fall der Swissair

Doch nach dem Höhenflug kam der stetige Sinkflug. Die Liberalisierung des Flugmarktes in Europa brachte die Swissair in Schwierigkeiten. Weil die Schweiz dem EWR nicht beitrat, waren viele Routen in Europa nur noch in Kooperation mit europäischen Partnern bedienbar. Ab den 1990er-Jahren setzte die Swissair deshalb auf Wachstum, kaufte andere Fluglinien und verschuldete sich massiv. Die sogenannte «Hunter-Strategie» führte die Swissair nahe an den Kollaps.

Die Terroranschläge vom 11. September, grobe Managementfehler, zögerliche Bundesbehörden und ein im entscheidenden Moment ausbleibender Kredit von UBS-Chef Marcel Ospel führten schliesslich zur Zahlungsunfähigkeit und zum Grounding aller Swissair-Maschinen am 2. Oktober 2001.

Das Ende einer Ära

«Das hat mir einfach den Boden unter den Füssen weggezogen», sagt Gabriela Good rückblickend. Wenige Wochen zuvor war sie an der Generalversammlung der Swissair als Hostess aufgeboten worden. Dort habe sie zwar gespürt, dass etwas im Busch sei. «Aber ein solch abruptes Ende habe ich mir nicht vorstellen können.»

Pilot Ernst Frei erfuhr in Johannesburg von der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft. Nach einigem Zögern kam der Befehl, zurückzufliegen. «Sie hatten wohl Angst, dass die Maschine beschlagnahmt würde», sagt er. Denn das Flugbenzin war noch nicht bezahlt.

«Als wir Zürich anflogen, sah ich all die Maschinen, die ineinander geparkt waren.» Das Bild habe er nie vergessen. So landete Ernst Frei die letzte Maschine der Swissair in Zürich-Kloten.

Ein Leben nach der Swissair

Viele hielten auch nach dem Grounding zusammen. Gabriela Good flog noch 20 Jahre für die Swiss. Ernst Frei wechselte nach einigen Crossair-Flügen als Kapitän aufs Schiff – und flog später als Pilot der historischen «Super Constellation».

Die Swissair begleitet beide bis heute. «Es lässt einen nie los», sagt Gabriela Good. Und Ernst Frei doppelt nach: «Also, vergessen kann man das nicht. Das ist einfach so prägend. Es ist eingebrannt auf der Festplatte. Das kann ich nicht löschen.»

Mit dem Grounding ging ein Stück Schweizer Fluggeschichte zu Ende. In den Erinnerungen der Menschen aber lebt die Swissair weiter.