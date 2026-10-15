«Ade merci, Schweiz»: Abstimmen mit Poststempel Sydney
Das Abstimmungscouvert liegt im Briefkasten. Doch reicht die Zeit für den Weg zurück in die Heimat? In dieser Folge von «Ade merci, Schweiz» geht es um das Stimm- und Wahlrecht von Auslandschweizer:innen und darum, warum viele ihre Stimme gar nicht erst abgeben.
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