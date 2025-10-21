Aussenminister Cassis reist in den Nahen und Mittleren Osten

Aussenminister Ignazio Cassis reist diese Woche in den Nahen und Mittleren Osten. Er soll am Mittwoch mit seinem jordanischen Amtskollegen die Situation in Gaza erörtern.

(Keystone-SDA) Das Treffen mit dem jordanischen Aussenminister Aiman al-Safadi ist die erste Etappe der diplomatischen Reise in die Region. Cassis wird anschliessend den Irak und Kuwait besuchen.

«Die Wendung der Ereignisse in der Region und die stabilisierende Rolle Jordaniens im Nahen Osten» werden auf der Tagesordnung der Gespräche stehen, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Reise findet zehn Tage nach Inkrafttreten einer noch brüchigen Waffenruhe statt. Cassis war nicht an den Gesprächen über das von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Friedensabkommen beteiligt, die letzte Woche beim Gaza-Gipfel im ägyptischen Sharm el-Sheikh stattgefunden haben.