The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Ausserrhoder Polizei stoppt in Stein AR einen Raser

Keystone-SDA

Während Geschwindigkeitskontrollen über das vergangene Wochenende hat die Ausserrhoder Polizei in Stein unter anderem einen Raser angehalten. Ein 32-jähriger Motorradfahrer wurde ausserorts mit 158 km/h gemessen. Seinen Lernfahrausweis musste er auf der Stelle abgeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Stein wurden am Wochenende während insgesamt rund drei Stunden mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Montag in einer Mitteilung schrieb. Das Motorrad des 32-jährigen Mannes stellte die Polizei sicher. Der Slowake wird sich vor der Staatsanwaltschaft wegen eines Raserdelikts verantworten müssen.

Bei den Kontrollen wurden bei 38 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu hohe Geschwindigkeiten gemessen, heisst es im Communiqué weiter. In acht Fällen erstattete die Polizei eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft